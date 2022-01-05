“دردور”: ما استهلكه حفتر من سلاح في  قتل الليبيين يكفي لبناء دولة عصرية مرفهة

انتقد الأكاديمي فرج دردور الذي تقدمه قنوات الإخوان على أنه «باحث سياسي»، تكريم اللواء 106 لجنوده المشاركين في تدريب رعد، معتبرًا أنهم “حشود بشرية معطلة تجمعت حول طاغية لحمايته” على حد زعمه.

وقال “دردور” في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “حشود بشرية معطلة تتجمع حول طاغية لحمايته وحاشيته، مخربة لبلادها، ولا تساهم في التنمية وتسببت في انقسام الدولة”، على حد تعبيره.

وادعى “دردور” المعروف بعدائه للجيش الليبي؛ أنهم “ما واجهوا عدو خارجي على الحدود إلا وهربوا مهزومين أمامه واستهلكوا من السلاح في قتل الليبيين ودمار مدنهم بقيمة ما يكفي لبناء دولة عصرية مرفه فيها كل ليبي”، معقبًا “فسرحوهم”، بحسب مزاعمه.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء 106 مجحفل بالقوات المسلحة العربية الليبية، كان قد اختتم الخطة التدريبية السنوية 2021 بتكريم جميع العسكريين ممن شاركوا في التمرين التعبوي “رعد 2021” على مستوى لواء مُشاة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي في بيان طالعته “الساعة 24” أنه جرى بمعسكر اللواء 106 مجحفل بالرجمة، تكريم جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود ممن شاركوا في التمرين التعبوي (رعد 2021) على مستوى لواء مُشاة في الهجوم على الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع الكفاءة القتالية لجميع الوحدات الفرعية للواء 106 مجحفل، وكذلك الاطلاع على مدى الجاهزية القتالية والتدريب القتالي.

وأكدت الشعبة أنه بذلك يكون اللواء 106 مجحفل اختتم الخطة التدريبية السنوية 2021م، للبدء في تنفيذ الخطة التدريبية القادمة عن سنة 2022م.