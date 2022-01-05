بدء إنشاء صالة ركاب في مطار بنينا

أعلن وزير التخطيط، فاخر بوفرنة، بدء العمل في مشروع إنشاء صالة ركاب في مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وأشار إلى أن المشروع ضمن خطة «عودة الحياة» الخاصة بمشاريع التنمية، وقد رصد له 77 مليون دينار، حسب تصريح نقلته صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واستؤنفت الرحلات الداخلية من وإلى المطار ولكل شركات الطيران، في 16 نوفمبر الماضي، بعدما حل مشكلة إضراب العاملين بالمطار لصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة؛ حيث وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «بمعالجة أوضاع رواتب العاملين» بالمطار، وكذلك شركات المناولة والتموين، قائلا: «إن فرحة أبناء الشعب الليبي بعودة حركة النقل البرية والجوية بين المدن الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا سنحافظ عليها مهما كلفنا ذلك».

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