الشهيبي: كل ما يجي ذكر أي استحقاق انتخابي يطلعوا بدسكة أرقام وطنية مزورة

اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، أن «الأرقام الوطنية المزورة» وسيلة يتم استخدامها لتأجيل أو عرقلة أي استحقاق انتخابي، والدليل على ذلك أن التحقيق في هذه القضية يختفي ولا تتم المطالبة به بمجرد أن يخفت الحديث عن الانتخابات.

وقال الشهيبي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كل ما يجي ذكر اي استحقاق انتخابي يطلعوا بدسكة ارقام وطنية مزورة ويطالبوا بالتحقيق”.

وأضاف رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية “لما يريح الاستحقاق يريح التزوير وما حد يبي يحقق”.