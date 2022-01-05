«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من حين إلى آخر.

– الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل الخمس، وتكون جنوبية غربية على باقي الساحل، تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح جنوبية غربية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى بنغازي، وإلى جنوبية على ساحل طبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

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