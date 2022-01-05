رئيسة مجلس الأمن: تأجيل الانتخابات الليبية لم يُمثّل مفاجأة

شددت سفيرة النرويج ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، منى يول، على أن التدخل والوجود الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا؛ هو التحدي الأكبر الذي يحول دون التوصل إلى حل.

وأضافت: “لقد شجعنا وطالبنا، في كل بيان وتصريح، بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وهذه رغبة الليبيين كذلك، وأتفق بشأن كون هذه مشكلة، وعلينا الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم”.

وحثّت “يول” في تصريحات صحفية لـ”العربي الجديد” من نيويورك، الأطراف الليبية؛ على التعاون والاتفاق حول المضي قدمًا بشكل ديمقراطي بحيث يمكن إجراء الانتخابات، مؤكدةً أن مجلس الأمن سيناقش، هذا الشهر، قضية التجديد لبعثة الأمم المتحدة والقضايا الأخرى.

وأكدت أن عدم إجراء الانتخابات لم يكن مفاجئًا حيث لم تتوفر جميع العناصر اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أنه من الصعب تحديد متى سيكون موعدها الجديد، على الرغم من تحركات المسؤولين الأمميين على الأرض في هذا الاتجاه؟

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