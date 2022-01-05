بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 05 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس يميل للأعتدال هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع إحتمال لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتمتد يوم الجمعة على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 23) مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 22) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الأتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 24) مْ وتسجل إنخفاض يوم الغد على غدامس ويوم الجمعة على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ وتسجل إرتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).