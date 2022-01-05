«الجوازات»: قمنا بالتفتيش على «فرع زوارة» وأبدينا بعض الملاحظات

أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أنه تم القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على فرع جوازات زوارة للوقوف على سير العمل داخله.

وقال بيان صادر عن المصلحة: “إلحاقا للتعليمات الصادرة عن يوسف عبدالله مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لرئيس مكتب التفتيش والمتابعة والتحري، لطفي الشريف للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة علي فرع جوازات زوارة للوقوف على سير العمل داخله”.

وأضاف البيان “تم التفتيش والتحقق من السجلات وسير العمل مع إبداء بعض الملاحظات من قبل مكتب التفتيش على مكان التي تم التفتيش عليهم ولاتخاذ ما يلزم حيالهم”.

وتابع “تستمر جولات التفتيش والمتابعة لمختلف مكونات المصلحة خلال المدة القريبة المقبلة”.