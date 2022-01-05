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الدولية للهجرة: 2021 سجل ارتفاعاً في أعداد المهاجرين

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن عام 2021 سجل ارتفاعاً في أعداد المهاجرين بالمقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي المهاجرين (11.891) مهاجراً، ما يعني ارتفاعاً بنسبة تقارب الضعفين في العام 2021. 

وأشارت المنظمة في تقريرها – الخاص بحركة اللاجئين والمهاجرين من ليبيا والعائدين إليها بعد اعتراضهم في المتوسط- إلى أنه تم اعتراض وإعادة (32.425) مهاجراً إلى ليبيا من المتوسط خلال عام 2021، منهم ما يقارب عن (28.528) رجلاً و(2.428) امرأة، و(877) طفلاً قاصراً، و(431) طفلةً قاصرة، بالإضافة إلى (161) آخرين لا معلومات ولا بيانات عن جنسهم.

كما أفاد التقرير بموت (655) مهاجراً في المتوسط، وفقدان (897) آخرين عام 2021.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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