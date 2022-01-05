فنوش: هذا الشعب لديه استعداد مخيف لـ«التدعشن»

رأى المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أن هذا الشعب لديه استعداد للتدعشن مخيف، مشيرا إلى أنه إذا لم نتجاوز خلافاتنا البائسة، سندفع أثمانا باهظة.

وقال فنوش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “العالم مأزوم والقوى الكبرى تتصارع فيما بينها، وستحدث نزاعات ستخلخل المنطقة برمتها. سياسيا وأمنيا واقتصاديا”.

وأضاف “إن لم نلملم شتاتنا. ونتجاوز خلافاتنا البائسة. أهلنا سيدفعون أثمانا باهظة وسنتسبب في مأساة لهم بإمكاننا تجاوزها”.

وتابع “ما عاد هناك من مواعيد، فقط هناك زخم، يجب ألا يخفت ويجب إدارته. نحن نعيش في مجتمعات ما قبل الدولة. والله”.

واستكمل “الشعوب التي تنتظر مصيرها ولا تصنعه. أي تنتظر ما سيفعل بها. تعلن أنها كمشة من العبيد”.