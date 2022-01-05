شكشك: أثبتنا وجود حالات ابتزاز ورشوة في قطاع الصحة

العنوان-طرابلس

أكد المرشح الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، استمرار توقفه عن العمل، نفيا وقف الديوان أي حالة للعلاج بالخارج.

ولفت شكشك في تصريحات متلفزة إلى أن التأمين الصحي أهم من المرتبات وتطبيقه سيوفر الكثير على الدولة وسيحدث نقلة في ليبيا.

وقال شكشك: “لدينا أجهزة طبية ومبانٍ لا تملكها أكبر دولة في النظام الصحي”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عليها ديون كبيرة وترتيب الأوليات غائب عنها وبعض الالتزامات لا يطلع الديوان عليها.

وانتقد شكشك حالة الصراع بين الإدارات قائلا: “لا يوجد وكيل متفق مع وزيره في الحكومة الحالية، والصراع بين الأجهزة والإدارات بوزارة الصحة لن ينتج خدمة”.

وأوضح أن تعيين مدير جديد لجهاز الإمداد الطبي فيه خطأ إجرائي ووزير الصحة لم تؤخذ استشارته بشأنه، وأردف شكشك قائلا: “ديوان المحاسبة لم يطلع على أسباب تغيير لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي”.

ودعا شكشك وزارة الصحة إلى العمل مع القطاع الخاص في تكامل لا المنافسة، قائلا: “لولا القطاع الخاص في جائحة كورونا لم نستطع إدارة مركز عزل”.

وأكد أنه تم إيقاف صرف مستحقات الشركات لدى وزارة الصحة للتأكد من عدالة الصرف بعد شكاوى من الشركات بوجود محاباة.

ونوه شكشك إلى أن “مشكلة وزارة الصحة في الخطط والسياسيات والبرامج والتشريعات”، ورأى أن “المحاصصة في اختيار وزراء الحكومة لا تنتج إلا الفساد والفشل”.

وأشار شكشك إلى أن “ميزانية الحكومة بلغت 86 مليار”، مشيرا إلى أنه “مرت علينا حالات إنفاق أموال الدولة خارج الميزانية وديوان المحاسبة لم يكن لديه علم بها”.

وكشف عن وجود تسجيلات لحالات فساد مسؤولين بوزارة الصحة يطلبون رشاوى وعمولات تصل إلى 20% وحالات ابتزاز، مبينا أنه تمت إحالة هذه التسجيلات إلى جهات التحقيق.