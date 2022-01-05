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تركيا: تصريحات اليونان بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع ليبيا “مستفزة”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الثلاثاء، إن دعوة وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، لأنقرة بخصوص الاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لتعيين الحدود البحرية، “استفزازية”.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن هذه التصريحات دليل جديد على سعي اليونان إلى التوتر فضلاً عن حل الخلافات عن طريق الحوار، مؤكدةً أن خطاب “دندياس”، “لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين”.

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، وقّعا في 27 نوفمبر2019، مذكرتيْ تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، وهو ما سبّب إدانات من قبل مصر وقبرص واليونان، بسبب ما اعتبروه تعديًا على حقوقهم البحرية.

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قناة 218 الليبية

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