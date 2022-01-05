رئيسة مجلس الأمن: لم نتفاجأ بعدم إجراء الانتخابات في ليبيا 

أكدت رئيسة مجلس الأمن الدولي، وسفيرة النرويج، منى يول، أن “عدم إجراء الانتخابات في ليبيا لم يكن مفاجئا”، لافتة “ولا نعلم موعد الانتخابات الجديد”.

وقالت «يول» في تصريحات صحفية، رصدتها الساعة 24؛ إنه “لم تتوفر جميع العناصر اللازمة لإقامة الانتخابات، وسنستمر في البحث عن تلك العناصر مع الأطراف الليبية”.

وتابعت؛ “لا يوجد أي بديل عن التعاون وإجراء الانتخابات، لكن الصعب تحديد متى سيكون ذلك”، مردفة أن “انطباعنا من الحديث مع المسؤولين الأمميين على الأرض هو أن هناك تحركات في هذا الاتجاه”.

وأكملت “يول” مشيرة إلى أن “مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا حول ليبيا في هذا الشهر وسنناقش فيه قضية التجديد لبعثة الأمم المتحدة والقضايا الأخرى”.

وعقبت؛ “كنا نأمل أن تجري الانتخابات في ليبيا في موعدها ولكن لم يحدث هذا في الـ24 من ديسمبر”، مؤكدة “نحث الأطراف الليبية على التعاون والاتفاق حول المضي قدماً بشكل ديمقراطي بحيث يمكن إجراؤها”.

وقالت؛ “شجعنا وطالبنا في كل بيان وتصريح بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وهذه رغبة الليبيين كذلك”، موضحة أن “وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، بمثابة مشكلة وعلينا الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم”.

وواصلت موضحة أن “التدخل والوجود الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يمثلان مشكلة وتحدياً أمام التوصل إلى حل في ليبيا”.