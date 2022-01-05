«الأرصاد»: طقس مائل للاعتدال اليوم.. وتقلبات جوية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للاعتدال، الأربعاء، على غالب مناطق ليبيا، مع حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتمتد يوم الجمعة على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي.

– الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على مناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

– حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق.

– الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس ويوم الجمعة على باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.



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