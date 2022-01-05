الارصاد: طقس ليبيا يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بتبريد وتقلبات جوية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 05/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يميل للأعتدال هذا اليوم علي أغلب مناطق ليبيا حيث تسجل درجات الحرارة القصوى ما بين (16 – 24) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض جوي في حوض البحر المتوسط مصحوب بتبريد في طبقات الجو العالية يسبب في حدوث تقلبات جوية مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة وفرصة لسقوط أمطار مع خلايا رعدية، ومن المتوقع ان تكون غزيرة على بعض المناطق بداية الأسبوع القادم. والله أعلم .