مجلس الأمن: وجود المرتزقة بمثابة مشكلة وعلينا الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم

أكدت رئيسة مجلس الأمن الدولي، وسفيرة النرويج، منى يول، أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا لم يكن مفاجئًا، وذلك لعدم توفر جميع العناصر اللازمة لإقامة الانتخابات.

يول وفي تصريحات صحفية، أوضحت أن المجلس لا يعلم موعد الانتخابات الجديد، مؤكدة حرصه على التواصل مع كافة الأطراف الليبية.

وأضافت قائلة: “لا يوجد أي بديل عن التعاون وإجراء الانتخابات، لكن الصعب تحديد متى سيكون ذلك”، متابعة أن “انطباعنا من الحديث مع المسؤولين الأمميين على الأرض هو أن هناك تحركات في هذا الاتجاه”.

وأشارت يول إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا حول ليبيا في هذا الشهر وسنناقش فيه قضية التجديد لبعثة الأمم المتحدة والقضايا الأخرى”.

وأعربت عن أملها في أن يتعاون الأطراف الليبية للاتفاق حول المضي قدمًا بشكل ديمقراطي بحيث يمكن إجراء الانتخابات.

وحول ملف المرتزقة، قالت: “شجعنا وطالبنا في كل بيان وتصريح بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وهذه رغبة الليبيين كذلك”، لافتة إلى أن “وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، بمثابة مشكلة وعلينا الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم”.

وشددت يول على ضرورة توقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي، موضحة أن ذلك يمثل مشكلة وتحديًا أمام التوصل إلى حل في ليبيا.