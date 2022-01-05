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الشائبي: تغيير سعر الصرف إلى 3.5 دينار للدولار «غير صحيح»

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عمران الشائبي، عضو لجنة متابعة سعر الصرف، أنه لا صحة لما تم تداوله بخصوص خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي.

وقال الشائبي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك الكثير من المناشير من نشطاء الفيسبوك بخصوص تغيير سعر الصرف ليكون 3.5 دينار للدولار”.

وأضاف “الموضوع غير صحيح ولم تجتمع اللجنة منذ فترة. وبسبب زيادة المرتبات وإقفال الحقول لا أرى أي تغيير في القريب”.

وتابع “الأصل كان من المفترض أن يتم تنزيله تدريجيا وربما مع هذا الوقت يكون قريب من 3.5 أو حتى أقل لكن لم يتم تنفيذ الشروط من قبل السياسة المالية بل زادت في الإنفاق. لهذا موضوع التغيير مستبعد هذه الفترة؛ إلا إذا تغيرت بعض المعطيات للأفضل”.

واستطرد “بند المرتبات فقط لهذا العام وبعد زيادة باقي القطاعات سيكون بين 55 إلى 60 مليار”.

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صحيفة الساعة 24

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