السايح يبحث مع وليامز دعم المساعي المقترحة لإنجاز الانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، آخر مستجدات العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك في لقاء، الأربعاء، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، حيث أكدت ستيفاني دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبًا شعبيًا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

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ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها وليامز مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى البلاد في 12 ديسمبر 2021 لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميدة الرامية لتسوية الأزمة.

وأمس الثلاثاء، اجتمعت المستشارة الأممية، مع رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ونائبه نزار كعوان، حيث تناولت معهما «الحاجة الملحة» إلى المحافظة على زخم إجراء الانتخابات العامة «في أقصر إطار زمني ممكن».

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