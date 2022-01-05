الأرصاد الجوية يتوقع طقسا مائلا للاعتدال اليوم ومتقلبا غدا

العنوان-طرابلس

يسود طقس مائل للاعتدال، الأربعاء، على غالب مناطق ليبيا، مع حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب النشر الجوية للمركز تتكاثر السحب في رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة من مساء يوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتمتد يوم الجمعة على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على مناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

بينما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس ويوم الجمعة على باقي المناطق.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.