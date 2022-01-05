الشائبي يؤكد عدم تغير سعر الصرف إلى 3.5 دينار للدولار

نفى عضو لجنة متابعة سعر الصرف عمران الشائبي، ما تم تداوله بخصوص خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار المحلي إلى 3.5 دينار للدولار.

الشائبي، وفي منشور له على فيسبوك أكد أن” الموضوع غير صحيح ولم تجتمع اللجنة منذ فترة، وبسبب زيادة المرتبات وإقفال الحقول لا أرى أي تغيير في القريب”.

وأوضح “الأصل كان من المفترض أن يتم تنزيله تدريجيًا وربما مع هذا الوقت يكون قريب من 3.5 أو حتى أقل لكن لم يتم تنفيذ الشروط من قبل السياسة المالية بل زادت في الإنفاق، لهذا موضوع التغيير مستبعد هذه الفترة، إلا إذا تغيرت بعض المعطيات للأفضل”.

وأشار الشائبي إلى أن ” بند المرتبات فقط لهذا العام وبعد زيادة باقي القطاعات سيكون بين 55 إلى 60 مليار”.