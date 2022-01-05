ستيفاني لـ«السايح»: الانتخابات الليبية مطلب شعبي لبلوغ السلم والاستقرار

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر اللقاء، عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بديوان مجلس المفوضية”.

وأضاف البيان “بحث اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة”.

وأكدت ستيفاني على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلباً شعبياً ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.