أبو سبيحة: المصالحة يجب أن تشمل كافة أفراد المجتمع

انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة، اجتماع لجنة خارطة الطريق بالرلمان مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي حول المصالحة الوطنية.

وقال أبوسبيحة، “المصالحة الحقيقية أنتم بعيدين كل البعد عنها، فالمصالحة يجب أن تشمل كافة أفراد المجتمع وتبتعد عن التجزئة والانتقائية وأن تعالج أخطاء الماضي، اما المصالحة التي تسعون إليها فيم بينكم لاستمراركم في كراسيكم ونهبكم للأموال العامة، فهذه أكذوبة لن تجدي نفعا ولن يتعاطى معها الشعب الليبي المتضرر من القوانين والقرارات والتصرفات الظالمة التي مورست عليه طيلة أحد عشر سنة”.

وتابع أبوسبيحة، “أن ما تقومون به لا يزيد الشعب الا تمزقا واستقطابا وزيادة في مأساته ومعاناته. ولن يطول الأمر فسوف تختلفون على تقسيم الغنيمة وستتقاتلون كما تقاتلتم من قبل، وستأتون على ما تبقى من أرصدة الدولة وتدمرون وتحرقون ما تبقى من مباني عامة”.

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