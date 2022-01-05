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“دوغاريك”: لا يوجد أي عائق أمام الخروج الفوري للمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن تحديد موعد الانتخابات هو أمر يخص السلطات الليبية حالما يمكن تطبيقها بشكل عملي، مشيرًا إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تواصل لقاءاتها مع الأطراف الليبية الفاعلة.

وأضاف “دوغاريك”، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول إمكانية خروج المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات؛ أن المجتمع الدولي طالب مرارًا بمغادرة المرتزقة والقوات غير الليبية بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه لا توجد أي عوائق أمام مغادرتهم بشكل فوري.

يُذكر أن مجلس الأمن سيُناقش، أواخر الشهر الجاري، موضوع التمديد للبعثة الأممية في ليبيا في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتأجيل الانتخابات، واستمرار تواجد القوات الأجنبية في البلاد.

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قناة 218 الليبية

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