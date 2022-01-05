السايح و وليامز يبحثان سبل تدعيم المساعِي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز، آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، بديوان مجلس المفوضية، سبل تدعيم المساعِي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

ومن جانبها أكدت وليامز تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبًا شعبيًا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.