مجلس قبائل ورفلة يوافق على زيارة «ستيفاني» وأهالي بني وليد يتقدمون بـ4 مطالب

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أنه تمت الموافقة على زيارة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، إلى مدينة بني وليد.

وقال بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعا عقده بخصوص بحث الزيارة: “أهالي بني وليد قدموا مطالبهم إلى المجلس الاجتماعي بخصوص زيارة ستيفاني ويليامز”.

وأضاف البيان: “أهالي بني وليد طالبوا عدم إقصاء سيف الإسلام معمر القذافي من الترشح في الانتخابات، لأن إقصاءه يؤكد أن قانون العزل السياسي لأنصار النظام السابق مازال مستمرا، كما طالبوا بعدم تأجيل الانتخابات وإجراءها في أقرب وقت حتى يحدد الشعب الليبي مصيره”.

وتابع “طالب الأهالي معالجة القرار رقم 7 وجبر الضرر المعنوي والمادي وجلب الذين كانوا وراء القرار الظالم إلى العدالة”.

واستطرد “سنة 2011 فرض المجتمع الدولي عقوبات على قيادات ليبية بناء على معلومات كاذبة والآن تنقل الشاشات المرئية مجموعات تقوم بإقفال مكاتب الانتخابات دون أن تحرك البعثة الأممية في طرابلس ساكنًا”.

واستكمل “لهذا أهالي مدينة بني وليد يرفضون نظرية الكيل بمكيالين ويطالبون بوضع أولئك الذين يعرقلون الانتخابات تحت طائلة العقوبات من طرف مجلس الأمن”.