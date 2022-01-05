طقس مستقر في غالبية مناطق ليبيا.. ودرجات حرارة معتدلة

يميل الطقس للاعتدال، هذا اليوم، على غالبية مناطق ليبيا، ومن المتوقّع حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي، بدايةً من مساء يوم الغد.

وعن الأحوال الجوية في مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة، فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر اعتبارًا من مساء يوم الغد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، وقد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية وتمتد يوم الجمعة على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي.

أما الرياح؛ فتكون جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على مناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 23) مْ وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من يوم الغد.

وفي مناطق الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده؛ ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم الجمعة مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وستكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (16 – 22) مْ.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة؛ ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق.

أما الرياح؛ فستكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (20 – 24) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس، ويوم الجمعة على بقية المناطق.

وفي مناطق الكفرة، السرير، وتازربو؛ ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين.

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