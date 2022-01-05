المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد إنشاء مصحتين للنفط في طبرق واجدابيا

اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مصحتين للنفط في مدينتي طبرق واجدابيا، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمصحة النفط في طرابلس.

وتطرق الاجتماع بحسب بيان المؤسسة في صفحتها على فيسبوك، إحصاءات حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط، والمقارنة بين العامين 2020 و2021 في هذا الإطار.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، بجهود العاملين في المصحة، لاستمرارهم في تقديم الخدمات والقيام بدورهم في مكافحة الجائحة وإعطاء اللقاحات المضادة للفيروس.