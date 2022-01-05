«العابد» يبحث مع رئيس «الجوازات» منح التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة

بحث وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف عبدالله مراد، مسألة استقدام العمالة وتنظيم دخولهم للبلاد.

وقال بيان صادر عن مصلحة الجوازات: “عقد وزير العمل والتأهيل اجتماعا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك من أجل تنسيق العمل فيما يخص استجلاب العمالة”.

وأضاف البيان “وزارة العمل والتأهيل هي صاحبة الاختصاص الأصيل بمنح الموافقات الخاصة باستجلاب العمالة ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب هي من تنظم عملية الدخول والإقامة والخروج عن طريق تأشيرات خاصة بذلك”.

وتابع “أفاد رئيس المصلحة أن مكونات المصلحة على استعداد تام لإنهاء كل الأعمال ذات العلاقة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة والتي تنظم وتحكم هذا الجانب من أعمال المصلحة”.