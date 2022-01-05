شلوف لـ«بوابة إفريقيا»: البرلمان غير جاد في أي خيار سوى خيار المماطلة والتمديد والبقاء

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

05 January, 2022

رأى رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث والمرشح البرلماني جمال شلوف، أن مجلس النواب غير جاد في مساعيه للذهاب للاستحقاقات الانتخابية.

وقال شلوف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “ماراثون من الأسئلة في استجواب مفوضية الانتخابات انتهى بطلب البرلمان من المفوضية إعطاء موعد جديد تنتفي فيه القوى القاهرة التي تعرقل تنفيذ العملية الانتخابية. رغم إدراكهم الكامل أن المفوضية جسم غير تنفيذي ولا يمكنه وحده فك أسباب القوى القاهرة التي تحتاج تعديلات تشريعية وقوى أمنية لإزالتها، في ذات الوقت التي تستمر فيه لقاءات لجنة خارطة الطريق بالأجسام السياسية وبياناتها التي تظهر أن البرلمان ماض في طريقه بعيداً عن الاستحقاق الانتخابي”.

واعتبر شلوف، أن هذا التناقض يظهر عدم جدية البرلمان في أي خيار سوى خيار “المماطلة والتمديد والبقاء”.