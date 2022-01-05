الوطنية للنفط تعتمد إنشاء مصحتين في طبرق وأجدابيا

العنوان-طرابلس

اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مصحتين للنفط في مدينتي طبرق وأجدابيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمصحة النفط في طرابلس؛ حيث تناول إحصاءات حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط، والمقارنة بين العامين 2020 و2021 في هذا الإطار.

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الأربعاء، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، بجهود العاملين في المصحة؛ لاستمرارهم في تقديم الخدمات والقيام بدورهم في مكافحة الجائحة وإعطاء اللقاحات المضادة للفيروس.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة إدارة المصحة، خالد بن عثمان، أنه جرى استكمال إنشاء مبنى الصيدلية وإداراتها ومبنى عيادة الأسنان والمبنى الإداري، متوقعًا الانتهاء قريبًا من مبنى الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية ومعمل المختبرات الطبية والأشعة.

وتابع: “نتطلع إلى إنشاء مبنى من خمسة طوابق لتلبية احتياجات المصحة من باقي التخصصات، كما لا يفوتنا إعلان قرب انتهاء مستشفى الولادة، وهو الآن قيد الاستلام، حيث كان متوقفًا عدة سنوات”.