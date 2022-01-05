وزير العمل يبحث مع “الجوازات” تطوير إجراءات منح الأذونات

بحث وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ملف تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية القادمة إلى البلاد.

وناقش الطرفان في الاجتماع آليات العمل المشترك بين وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية لتطوير إجراءات منح أذونات الاستخدام، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وتماشيًا مع متطلبات سوق العمل.

كما استعرض الطرفان آخر القرارات الجديدة المتعلقة بعملية الربط الإلكتروني التي تمت مؤخرًا مع الجانب المصري، ومنصة “وافد” التي تعد الآلية الوحيدة لتسجيل ودخول العمالة الأجنبية.

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