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المنظمة الدولية للهجرة: 897 مهاجرًا فقدوا قبالة السواحل الليبية خلال 2021

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة أكثر من 32 ألف مهاجر غير شرعي إلى البلاد، خلال العام 2021، بينما فُقد 897 آخرون قبالة سواحلها.

المنظمة الأممية، وفي حصيلة سنوية نُشرت اليوم الأربعاء، قالت: أنه جرى “إنقاذ أو اعتراض 32 ألفًا و425 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا”، موضحة أن 655 مهاجرًا لقوا حتفهم وفُقِد 897 آخرون قبالة الساحل الليبي العام الماضي”.

وتابعت ” أنقذ 11891 مهاجرًا، وتُوفي 381 آخرون، وفُقد 597 شخصًا وسط البحر المتوسط، في عام 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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