المرعاش: الليبيون أصبحوا منهكين وغير قادرين على القيام بفعل مؤثر

أكد المحلل الليبي، كامل المرعاش، أن الحديث عن خارطة طريق في الحالة الليبية، تعني أن الفترة الانتقالية لن تقل عن عام.

وقال المرعاش في تصريحات لـ«العين»: “اجتماعات لجنة خارطة الطريق مع أطراف فاقدة للشرعية، يؤكد حرص الأخيرة على الاستمرار لأطول فترة ممكنة؛ كونها المستفيد المباشر من بقاء امتيازاتها، من خلال احتكارها للسلطة”.

وأضاف “تعدد اللقاءات يعني غياب الرؤية والخيارات الوطنية وعجزها عن تقديم أي شيء، وربما انتظار إنجازها من طرف أجنبي”.

يشار إلى أن لجنة خارطة الطريق، قد أكدت أنها تجتمع مع كافة الأطراف لتوسيع قاعدة المشاركة.

وتابع “الدول النافدة في الأزمة الليبية، التي تدير هذه الأطراف المحلية هي التي ستنتج الخارطة الجديدة، فيما سيقتصر دورهم على التصديق عليها ومباركتها”.

واستطرد “الليبيون أصبحوا منهكين وغير قادرين على القيام بأي فعل مؤثر، بسبب الأزمات الأمنية والمعيشية والفساد الممنهج الذي دام لمدة تزيد عن عشر سنوات”.