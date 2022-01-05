“ويليامز” تلتقي “السايح”.. وتجدد دعم المجتمع الدولي للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، في ديوان مجلس المفوضية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وبحث الطرفان في اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية، وإمكانية تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.

وجددت “ويليامز” دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية، كمطلب شعبي هدفه السلم والاستقرار في ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن “ويليامز” كثّفت من لقاءاتها مع عدد من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، في الأيام الأخيرة ، وسبق أن حثّت جميع الأطراف الليبية، على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي على تويتر، يوم الاثنين.

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