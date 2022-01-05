النائب الأول لرئيس الوزراء يلتقي رئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم والمخترعين

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- التقى النائب الأول لرئيس الوزراء حسين اعطية القطراني، رئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم والمخترعين.

هذا وجرى خلال اللقاء الذي عقده القطراني بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، بحضور وزير الصحة علي الزناتي، التعريف بالجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها.

كما تطرق اللقاء إلى بعض الملفات المهمة التي قامت الجمعية بإجراء البحوث عليها، من أهمها مخلفات الحرب وخطورتها على صحة المواطن.

وقدّم رئيس الجمعية شرحًا مفصلا عن خطورة هذه المخلفات والمناطق الأشد خطرًا، والتوصيات التي قدمتها الجمعية لوضع الحلول الجذرية، وما يعيق تنفيذ هذه الحلول.

في ختام اللقاء؛ قام رئيس وأعضاء الجمعية، بمنح النائب الأول لرئيس الوزراء عضوية فخرية للجمعية، عرفانًا منهم لاهتمامه وتقديرًا لجهوده. (وال) ح س/ ر ت

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