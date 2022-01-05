يسري: الانتخابات لن تؤجل لمدة طويلة

أكد المحلل الليبي محمد يسري، أن الانتخابات لن تؤجل لمدة طويلة خاصة مع المطالبات المحلية والدولية بضرورة إجرائها في أقرب موعد، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية لإجرائها.

وقال يسري في تصريحات لـ«العين»: “لجنة خارطة الطريق تعقد اجتماعات لتذليل الصعاب أمام مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء الاستحقاق الدستوري، في أقرب موعد، فضلا عن إيجاد سلطة بديلة من شأنها أن تتولى أمور البلاد، خاصة بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف “المجلس الاستشاري، هو فقط من يرفض أية نتائج تتوصل إليها خارطة الطريق، ولكن أتوقع رضوخه بعد توافق الأطراف المحلية، لأن الأمر سيكون مرتبطًا بتفاهمات دولية تستطيع الضغط على كافة الأطراف الرافضة بقبول النتائج”.