السايح يبحث مع وليامز آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة

العنوان – طرابلس

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة.

وناقش السايح ووليامز خلال اللقاء في ديوان مجلس المفوضية في طرابلس سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية.

وأوضحت وليامز خلال لقائها رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مطلباً شعبياً ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.