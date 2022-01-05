“مكافحة الأمراض”: 698 إصابة و12 وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 391 ألفًا و633 حالة، بينها 139 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 605، عن تعافي 533 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 378 ألفًا و579 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 5,752.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 12,5%، وذلك بعد فحص 5,572 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,886,754 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 865,636 شخصًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية