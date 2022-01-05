“مخلفات الحرب” محور لقاء القطراني بجمعية البيان للعلوم والمخترعين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي وبحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي؛ برئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم والمخترعين.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أنه “جرى خلال هذا اللقاء التعريف بالجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها، كما تطرق اللقاء إلى بعض الملفات المهمة التي قامت الجمعية بإجراء البحوث عليها ومن أهمها مخلفات الحرب وخطورتها على صحة المواطن”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الجمعية قدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن خطورة هذه المخلفات والمناطق الأشد خطراً والتوصيات التي قدمتها الجمعية لوضع الحلول الجذرية وما يعيق تنفيذ هذه الحلول”.

وفي ختام اللقاء “قام رئيس الجمعية والأعضاء بمنح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العضوية الفخرية للجمعية عرفاناً منهم لاهتمامه وتقديراً لجهوده”.