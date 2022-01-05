مصر.. مد فترة تلقي طلبات المتقدمين للعمل في ليبيا حتى السبت

قرر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، مد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل في ليبيا، حتى السبت المقبل؛ لإعطاء فرصة للمتقدمين الذين لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية، وفق بيان للوزارة الثلاثاء.

وقال الوزير إن فرص العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي، مضيفًا أن هذه أول طلب استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا «الشقيقة»، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة وهي: «أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنان أخصائي أشعة تشخيصية، وأخصائيا عيون، وأخصائيا أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاص إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيين (جراحة عامة)، و4 أخصائيي طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيات باطنة، و4 أطباء اختصاص عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائيين (تخدير وإنعاش)، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنان ممرض اختصاصي- تعقيم.

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وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

وفي 19 ديسمبر الماضي، استكملت منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة بين مصر وليبيا مراحلها الأخيرة خلال زيارة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إلى القاهرة.

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