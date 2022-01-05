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مندوبا ليبيا والسودان بالجامعة العربية يبحثان التعاون المشترك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، مع نظيره السوداني محمد الحاج؛ التعاون بين الجانبين، تحت مظلة الجامعة العربية.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة؛ تأكيد السودان على الاهتمام التام بليبيا، إضافةً إلى مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشار “الحاج” إلى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية، مشددًا على تطوير العلاقات الثنائية بما يُلبّي طموحات وتطلعات كلٍّ من السودان وليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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