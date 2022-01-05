وفاة عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صالح اللحيدان

توفي صباح اليوم الأربعاء عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ صالح محمد اللحيدان، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت أسرة اللحيدان وفاته فجر اليوم في تغريدة على تويتر، قالت فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان”.

وأوضحت أنه ستتم الصلاة على جثمان الراحل اليوم بعد صلاة العصر في مستشفى الراجحي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى.

وقد شغل اللحيدان العديد من المناصب في السعودية وله العديد من المؤلفات.

والشيخ الراحل عالم شريعة وداعية وإمام وخطيب، كما شغل حتى عام 2009 منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما كان عضوا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971 وعضوا في رابطة العالم الإسلامي، وله دروس تذاع في المسجد الحرام.