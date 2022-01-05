الشيباني: أقترح خروج «المفوضية» من طرابلس لإنجاز الانتخابات

قال النائب جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إنه سأل عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات خلال تقديم الأخير إحاطة يوم أمس الأول أمام المجلس بشأن أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي.

أضاف الشيباني على فيسبوك: “في جلسة الإحاطة سألت السيد رئيس المفوضية هل وجود المفوضية بطرابلس يعرقل إجراء الانتخابات ، وأن لو انتقلت المفوضية الى مكان أخر الى سرت مثلاً تحت حماية لجنة 5 + 5 سيكون الوضع أفضل ويتم إجراء الانتخابات ولكن للأسف لم يجب عن السؤال وسير جلسة الإحاطة لا يسمح للنائب بإعادة السؤال أو طلب الإجابة على سؤاله مرة أخرى”.

أضاف الشيباني: “في الحقيقة الذين هددوا المفوضية ورفضوا إعلان القوائم النهائية للمرشحين هم المجموعات المسلحة و الإخوان والمقاتلة والمفتي ومن دار في فلكه وكل أولئك متمركزون في طرابلس وكلهم يرفضون ترشح د.سيف الاسلام والمشير خليفة حفتر علناً وعبروا عنه في أكثر من مناسبة ، وناهيك عن الضغط الدولي بالخصوص الذي انكره رئيس المفوضية بشدة ، عليه قد يكون خروج المفوضية من طرابلس أحد الحلول المرتقبة والناجعة لقضية الانتخابات”.