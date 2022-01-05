ضبط شخصين في منطقة الكويفية يقومان بسرقة العمالة الوافدة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في القبض على شخصين يقومان بالسرقة والسلب من العمالة الوافدة بمنطقة الكويفية.

وأضافت المديرية أن عملية القبض تمت عقب ورود معلومات عن أشخاص مطلوبين على ذمة أكثر من محضر سرقة وسلب من العمالة الوافدة داخل منطقة الكويفية.

وأوضحت مديرية الأمن أن الأشخاص المطلوبين متورطين بسرقة موقع للخردة وسلب الهواتف المحمولة التي تخص العمالة الوافدة بمنطقة الكويفية.

وأكدت المديرية أنه على الفور انطلقت عمليات البحث والتحري داخل منطقة الكويفية وبتحديد مكان تواجد الأشخاص المطلوبين تم إعداد كمين مُحكم لهم وضبطهم داخل مركبتهم أوبل استرا اللون أحمر.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تم ضبط المطلوبين وهم يتعاطون المخدرات وتم الانتقال بهم إلى القسم.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معهم تبين أن الشخص الأول يُدعى “أ.م.ح” والشخص الثاني يُدعى “و.ع.ب” وبالتعميم عليهم اتضح أنهم مطلوبين لمركز شرطة الكويفية على ذمة أكثر من عشرة محاضر سرقة وسلب من العمالة الوافدة.

ولفتت المديرية إلى أنه تم اُتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.