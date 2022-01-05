الخارجية البريطانية تُجدّد دعوة مواطنيها لمغادرة ليبيا

جددت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، ناصحةً مواطنيها المتواجدين في ليبيا حتى اللحظة بأن يغادروا البلاد فورًا وفي أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت الخارجية أن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها ستكون على عاتق المسافر، منوهةً إلى أن الأوضاع الأمنية المحلية هشّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة، دون سابق إنذار.

ويأتي هذا التحذير تأكيدًا لتحذير سابق صدر منذ عام 2014 من قبل الخارجية البريطانية، وتم إبقاء مفعوله ساريًا منذ ذلك التاريخ.

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