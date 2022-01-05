وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية تبحثان ملف تنظيم سوق العمل وآليات دخول العمالة الأجنبية

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ملف تنظيم سوق العمل وتسوية اوضاع العمالة الأجنبية القادمة إلى البلاد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات العمل المشترك بين الوزارة والمصلحة لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وتماشيًا مع متطلبات سوق العمل.

وأكد عابد على ضرورة اعتماد منصة وافد وأن يعمل بها منذ مطلع العام الجارِي وتعتبر الآلية الوحيدة لتسجيل ودخول العمالة الأجنبية.

واستعرض عابد آخر القرارات الجديدة التي تم اتخذها في هذا الملف الى جانب عملية الربط الإلكتروني التي تمت مؤخرًا مع الجانب المصري.