معيتيق: المحاصصة التنموية حق لـ«قصر بن غشير»

قال أحمد معيتيق، المرشح الرئاسي، إنه التقى مساء الأمس الثلاثاء 4 يناير 2022 أهالي وأعيان منطقة النواحي الأربعة (قصر بن غشير)، وسعدنا بلقاء هذا الجمع الطيب، حيث تبادلنا الحديث حول مستجدات الشأن الليبي، وسبل دعم الاقتصاد والتنمية و خصوصا في المناطق المهمشة.

أضاف في تدوينة على فيسبوك: “أكدنا على حق هذه المناطق في المحاصصة التنموية، و الانتفاع من الموارد على نحو عادل، و إيجاد بُعد اقتصادي تنموي، كما أكدنا على الدور المهم للشباب والقطاع الخاص؛ بحيث ينعم كل المواطنين، وفي كل المدن والقرى الليبية بحياة كريمة من خلال شراكة مثمرة يؤدي فيها الجميع دوره المناط به”.