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السفارة الليبية بالقاهرة تشرع في التصوير لمنح جواز سفر حديث

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة عن أنه سيشرع في التصوير لاستخراج جوازات السفر المميكنة خلال يوميْ الأحد والاثنين القادميْن، لمن تم إدراجهم بالكشوفات السابقة ولم يتمكنوا من التصوير.

ونوه القسم القنصلي إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن رابط جديد لتسجيل الراغبين في التصوير لاستخراج جوازات السفر الحديثة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية بالقاهرة على منصة “فيس بوك”.

جديرٌ بالذكر أن السلطات الليبية والمصرية منعت التنقل بين البلدين باستخدام جوازات السفر الخضراء منذ بداية العام الجاري، حيث باتت السلطات في المنفذ البري امساعد تشترط استخدام جواز السفر الإلكتروني الحديث الذي يحوي الرقم الآلي المفعل للدخول إلى الأراضي المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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