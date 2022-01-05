صنع الله يؤكد للدبيبة أنه لا يجوز لديوان المحاسبة إيقاف المشاريع الاستراتيجية

أفاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، بأنه لا يجوز لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية تتعلق بالتنمية المكانية لمنطقة تعاني الحرمان دون قيامه بعمله المفصل في قانون إنشائه، وبناء على نتائج تقوم على معايير وأصول محاسبية متعارف عليها.

وأكد صنع في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة أن يعتمد ديوان المحاسبة على الحياد بهدف تحقيق الصالح العام، باعتباره الهدف الأسمى، خصوصا وأن مؤسسة النفط تعد من أهم القطاعات في البلاد، والذي يضمن عوائدها الاقتصادية ويحقق استقرارا في هذه الفترة العصيبة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا