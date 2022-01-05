وزارة المالية تعلن عن البدء في توزيع مرتب شهر 11

أعلنت وزارة المالية في إيجاز صحفي مقتضب، عن البدء فى توزيع مرتب شهر 11 لجميع القطاعات الحكومة الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية .

وفي بيان سابق قبل أيام، رأت وزارة المالية، أنها خلال الربع الأخير من العام الماضي قامت بمجهودات كبيرة؛ أسفرت عن انجاز وتنفيذ عدد من المتغيرات خاصة فيما يتعلق بتوفير المرتبات.

وقال بيان صادر عن رئيس وأعضاء الفريق الإعلامي بالوزارة: “وزارة المالية وخلال الربع الأخير من العام الماضي 2021م، قامت بمجهودات كبيرة أسفرت عن انجاز وتنفيذ عدد من المتغيرات لامست المليون والربع مرتب متمثلة في الإفراجات – تنفيذ قانون الزيادات – تسويات – علاوات وترقيات في المرتبات – تعديلات – تغيير مسار مرتبات للموظفين من جهة إلى أخرى”.

وأضاف البيان “سيلاحظ الموظفون في القطاع العام خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تغيير رقمي في قيمة المرتبات المستحقة وكان هذا بمجهودات موظفي وزارة المالية من مهندسين وفنيين وبإشراف مباشر من مدراء الادارات والمكاتب والأقسام المختلفة وبمتابعة مباشرة من وزير المالية”.

وتابع “الشكر كل الشكر لكل العاملين بوزارة المالية بكل تركيباتها وأن جميع كلمات الشكر لا توفيهم ولو جزء بسيط من حقهم وذلك تقديرا لعطائهم الدائم والمستمر في سبيل قيام وزارة المالية بدورها على أكمل وجه، والسير بها نحو الأفضل، ونتمنى لهم مزيدا من الإبداع والجهد المتميز والاستمرار أكثر وأكثر لتحقيق جميع أهدافهم”.