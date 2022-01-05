الوطنية للنفط تناقش التحديات الأمنية بحقل الجرف

تتواصل بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، لليوم الرابع تواليا، اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المملوكة واستعراض النشاط للشركات المشاركة، حيث عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 الاجتماع السنوي لشركة “مبروك” للعمليات النفطية، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مبروك عبد الباسط الرفاعي، ورئيس لجنة الملاك عبد الله البرق.

كما حضر الإجتماع أعضاء لجنة إدارة المشغل يوسف قريو، وحسني بادى، وعضو لجنة إدارة الملاك بالشركة فاضل عقيل، ، ورئيس وعضو هيئة المراقبة للشركة، والمديرون العامون، ومديرو الإدرات والمختصون من المؤسسة والشركة.

أستهل الاجتماع بكلمة للمهندس مصطفى صنع الله، قدم خلالها جزيل الشكر والتقدير إلى لجنة إدارة شركة مبروك للجهد غير المسبوق في التعامل مع الظروف الصعبة، والترشيد بما يتلاءم مع أولويات سلامة العاملين و سلامة العمليات ، والمحافظة على معدلات الإنتاج، موجها الشكر لكل العاملين بالشركة في الحقول و المكاتب لتحقيقهم معدلات الإنتاج المستهدفة من حقل الجرف خلال العام 2021.

كما أكد خلال كلمته تعرض قطاع النفط في ليبيا للعديد من التحديات والمشاكل، أهمها مشكلة تقليص الميزانية التي أدت إلى زيادة الإلتزامات على القطاع، وتسببت في عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج والمحافظة عليه، فضلا عن ضمان استمرار عمليات التشغيل والإنتاج، مؤكدا أنه على الرغم من كل التحديات إلا أن المؤسسة مازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية.

وأضاف صنع الله “أن المؤسسة تدعم جهود الشركة الرامية إلى عودة حقل المبروك إلى الإنتاج في أقرب وقت”، كما تثمن تقديم الشركة مخططا شاملا لإدارة المؤسسة ولجنة الملاك بخصوص إعادة تأهيل الحقل خلال العام القادم 2023.

واستعرض الاجتماع النشاط السنوي للشركة خلال العام 2021، الذي يشمل الصحة والسلامة والبيئة والأمن، والحفر التطويري، وإنتاج النفط ، والصيانة والمشاريع، وتأهيل حقل المبروك، والجوانب القانونية والمالية.